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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يأمل أن توقف الهدنة حرب اليمن وأن يعود السوريون إلى وطنهم

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:15 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
أ ش أ
أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عن أمله في أن تنهي الهدنة التي تم التوصل إليها في ديسمبر الجاري الحرب والمجاعة في اليمن.

وقال بابا الفاتيكان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إنه يفكر في اليمن ويأمل أن الهدنة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة المجتمع الدولي قد تخفف في النهاية من معاناة الكثير من الأطفال والاشخاص الذين استنفدتهم الحرب والمجاعة.

وتأتي هذه التصريحات في رسالته التقليدية من شرفة كاتدرائية القديس بطرس حيث تقام فيها مراسم قداس الميلاد، حيث يوجه البابا فرنسيس في عيد الميلاد رسالة إلى المدينة والعالم مرتين في العام.

وفي سياق متصل، أعرب البابا فرنسيس في رسالته عن أمله في أن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار ويسيروا على درب السلام لإنهاء نزاع مستمر منذ سبعين عاما.

وقال بابا الفاتيكان "آمل أن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار ويسيروا على درب السلام لإنهاء نزاع مستمرّ منذ سبعين عاما".

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم أن البابا فرنسيس دعا أيضا الأسرة الدولية إلى العمل بلا كلل ولإيجاد حل سياسي يضع جانبا الانقسامات والمصالح الحزبية بحيث يتسنى للشعب السوري عموما، ولهؤلاء الذين غادروا ديارهم بحثا عن ملجأ في الخارج خصوصا العودة إلى بلدهم للعيش بسلام.

يذكر أن هذا هو عيد الميلاد السادس الذي يقود فيه البابا فرنسيس (82 عاما) القداس بعد جلوسه على كرسي البابوية، والبابا فرنسيس من أمريكا اللاتينية وكان دفاعه عن الفقراء سمة بارزة خلال فترة باباويته.

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