دمياط قلعة الأثاث تعاني من الركود وغلق الورش والمصانع.. والصناع: الحكومة تتجاهل حالة الركود في السوق الدمياطي

أكبر شركات الأثاث تنسحب من مدينة الأثاث وتلغى شراء مصنعها

"الصناع": الحكومة تتجاهل حالة الركود في السوق الدمياطى

الغرفة التجارية: مدينة الأثاث ستقضي على الركود وتوفر آلاف الفرص للشباب والصناع

"قلعة الاثاث تتراجع عن الصدارة وتعلن الحداد على الصناعة"، هذا هو حال صناعة الأثاث بدمياط، والتي سميت محافظة دمياط بـ"يابان مصر" نظرا لوجود مثل تلك الصناعة المحافظة وامتهان ما يقرب من 300 ألف عامل بها في كافة الصناعات المختلفة والمرتبطة بصناعة الأثاث.تعد محافظة دمياط أكبر قلاع صناعة الاثاث في مصر والشرق الاوسط ، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الاثاث لأسواق إيطاليا و المانيا ورومانيا و فرنسا والعديد من الدول العربية والافريقية.والمحافظة يعمل بها ما يقرب من 300 الف عامل وحرفي في حرف متنوعة مرتبطة بصناعة الاثاث يعملون في 100 الف ورشة بأنحاء المحافظة, وهذه المحافظة تعيش حالة من الاحتضار الشديد و الركود التام في حركة التجارة خلال السنوات الأخيرة أدت إلي غلق آلاف الورش وتسريح عمالها بعد رفض أصحاب المعارض و كبار التجار سحب كميات من المصنوع بسبب ركود السوق و امتناعهم عن منح الورش مستحقاتها كاملة مما يجعل صاحب الورشة عاجزا عن الوفاء بمتطلبات العاملين بها.حالة الركود التى تشهدها صناعة الأثاث بدمياط أدت الى غلق أغلب ورش ومصانع الموبيليا في دمياط وتسريح الآلاف من العمال سواء بالورش والمصانع الكبرى بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وعلى الرغم من كون مدينة الأثاث بشطا والتى سيتم تسليمها قريبا بعد الانتهاء من أغلب الإنشاءات بها ،حلما للصناع الا ان الصانع نفسه زهد الحلم ولم يبق له أمل في النهوض بالصناعة خاصة بعد ان قامت احدى اهم شركات الاثاث والتى كانت ستبني مصنعا بتكلفة 25 مليون جنيه على أرض مدينة الأثاث بشطا بالبدء في إجراءات إعادة قطعة أرض كانت حصلت عليها بمدينة دمياط للأثاث، لإقامة المصنع بسبب ركود المبيعات بالسوقين محليا وعالميا.وقال عبدالحليم العراقي رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 50% عن العام الماضي، بجانب عدم وضوح الرؤية المستقبلية لأحوال القطاع، دفعها إلى وقف إجراءات الاستمرار في بناء المصنع الجديد.وأضاف أن الشركة كانت قد سددت 2 مليون جنيه كمقدم من إجمالي قيمة الأرض، إلا أنها تسترد المبلغ خلال الأسبوع الجاري، وكانت قد حصلت على المتر بسعر 2000 جنيه.وقال “العراقي”،إن استثمارات المصنع الجديد الذي تبلغ مساحته 4500 متر مربع، تقدر بنحو 25 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وكان مقررا بدء الإنشاءات الشهر المقبل ليتم افتتاحه منتصف 2019.ذكر العراقى، أن الطاقة الإنتاجية لمصنعه الرئيسي بمدينة دمياط الجديدة انخفضت بنسبة 40% خلال المرحلة الماضية، نتيجة تباطؤ المبيعات.وأوضح أنه سرح ثلث العمالة، بجانب العمل 4 أيام فقط أسبوعيًا، مقابل 6 أيام مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أن المصنع أحيانًا كان يضطر إلى العمل لأوقات إضافية حال زيادة الطلبيات.وتابع: "إذا استمرت أوضاع المبيعات الحالية لمدة 6 أشهر قد أضطر إلى إغلاق المصنع، لأن إنتاج المصنع تخزنه الشركة في ظل انخفاض المبيعات بشكل كبير المرحلة الماضية".أكد أن تردي الأوضاع الاقتصادية عربيًا وعالميًا أدى إلى انخفاض صادرات الشركة التي تستحوذ على نحو 70% من الطاقة الإنتاجية للشركة.وأشار إلى أن أسواق ليبيا وسوريا واليمن والعراق كانت تستحوذ على جزء كبير من الصادرات المصرية، والاضطرابات التى تشهدها تلك الأسواق أفقد الشركات المصرية حصة كبيرة من صادراتها.وانخفضت صادرات الأثاث بنسبة 2.3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 264 مليون دولار، مقابل 271 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ومن جانبه قال أحمد شحاته ، صاحب ورشة أثاث، إن صناعة الأثاث بدمياط تعرضت للانهيار فى الخمس سنوات الماضية، وذلك بسبب سياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الحكومات ، أول هذه السياسات هو عدم الاهتمام بصناعة الأثاث ودعمها كمنتج مصرى تعتمد عليه محافظة كاملة، على الرغم من وجود مدينة الأثاث بشطا الا ان صغار الصناع واصحاب الورش الصغيرة لن يستفيدوا بها نظرا لان الورش المتاحه بالمدينة لايستطيع العامل البسيط بدمياط تحمل تكاليف امتلاكها فمدينة الاثاث يستفيد بها كبار التجار واصحاب المصانع وشركات الاثاث.وأضاف ان صناعة الاثاث ليست مهنة ولا صناعة ولكنها اقتصاد دولة بأكملها والاف الاسر تعيش على تلك الصناعه التى اصبحت لا تكفي احتياجات عمالها وفتح بيوت اصحاب الورش.وأضاف اللواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الأزمة الحالية ، بسبب ارتفاع أسعار الخامات ودخول الموبيليا الصينى الاسواق وأغلب المواطنين يلجأون لشرائها لأنها مودرن واسعارها اقل من الكلاسيك والموبيليا الدمياطى.وأوضح أن مدينة الأثاث بشطا مازالت حلما لصناع الاثاث وقرب الحلم على تحقيقه وستوفر آلاف الفرص الإدارية للشباب إضافة الى آلاف الفرص لصناع الاثاث وخاصة صغار الصناع سواء بالورش او بالمصانع وستقضي على الركود الذى شاب الصناعة الفترة الماضية.