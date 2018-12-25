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محافظات

محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:15 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد متحفه بميت أبو الكوم بتلا
مروة فاضل
زار اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية قرية ميت أبو الكوم مسقط رأس الزعيم الراحل محمد أنور السادات ( بطل الحرب والسلام )، للاحتفال بذكري مئوية ميلاده، بحضور خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والنائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب وأهالي القرية.

حيث قام محافظ المنوفية بزيارة متحف الرئيس السادات، وقام بالتوقيع في سجل الزيارات بالمتحف ومشاهدة فيلم تسجيلي عن حياة الرئيس الراحل، فيما شاهد المحافظ الصور التذكارية المعروضة بالمتحف للرئيس الراحل مع عائلته وأولاده وزوجته ورؤساء وملوك وقادة العالم، وكذا المقتنيات الشخصية للرئيس الراحل (البدلة العسكرية – البايب – المصحف – العصا – بدلة حادث الاغتيال – الأوسمة والنياشين– جائزة نوبل ).

أكد محافظ المنوفية أن الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ أبد الدهر ، كونه من أعظم رؤساء العالم لما تميز به من الشجاعة والعبقرية والإبداع والحكمة والإعتزاز بوطنه ورؤيته المستقبلية، فقد أكمل السادات المسيرة خلف الرئيس عبد الناصر في وقت شديد الظلمة واستطاع بعزيمته الانتصار علي كل هذه الظروف الصعبة بل وتحقيق المستحيل فقد قاد بنفسه خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر المجيدة وأعاد كرمة الأمة العربية والإسلامية فتكلل هذا النجاح بالحصول علي جائزة نوبل ليصبح بطلا للحرب والسلام.

ومن جانبه أعرب المحافظ أنه شرف بتولي مهام منصب محافظ المنوفية لهذه الأرض الطيبة أرضا وشعبا، كما أنه شرف بزيارة قرية ميت أبو الكوم أرض العزة والكرامة حيث أخرجت لنا رجل يفخر به المصريون والعالم العربي أجمع، مشيرا إلي أن الإحتفال بمئوية السادات يأتي تأكيدا علي اهتمام وحرص الدولة علي الاحتفاء بإحياء ذكري رموزها الذين صنعوا تاريخ ومجد هذا الوطن وهو ما يدعم روح العزة والإنتماء للأجيال القادمة.

وأختتم المحافظ بتوجيه صادق الدعوات بالرحمة للرئيس الراحل، مجددا العهد باستكمال طريق الكفاح والتنمية خلف القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فالشعب المصري يقود حرب وجود للحفاظ علي كيان الدولة المصرية والقضاء علي الإرهاب.
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ
محافظ المنوفية: الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ

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