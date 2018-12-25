الجمعية المصرية المغربية: خطة لنمو التجارة بين البلدين لـ3 مليارات دولار

قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت فى إعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حاليًا إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.





أضاف حسني، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية بالمغرب على دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين ، مشيرًا أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019.





وأكد، أنه سيتم التركيز على الإمكانيات والمزايا الموجودة فى الاقتصاد المغربي والمصري لفتح الفرص أمام الجانبين من أجل الوجود القوي فى الأسواق الأفريقية .





وقال إن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وطفرة فى التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.





وأكد أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصري مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عودة مصر إلى عمقها الأفريقي وتعزيز توجهها فى مختلف أسواق القارة السمراء وتعزيز العلاقات مع الأشقاء ومختلف دول العالم.





وأضاف أن التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة والتى تتماشي مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة خاصة فى التوجه نحو الأسواق الإفريقية التى تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأفريقيا وابرزها اتفاقية الكوميسا والساداك وغيرها من الاتفاقيات التى تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.





وأكد أن مؤتمر الكوميسا 2018 والذى عقد فى شرم الشيخ بجانب المؤتمر والمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية الذى عقد بالقاهرة في ديسمبر الجاري سيكون لهم مردود إيجابي على مضاعفة أرقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى أفريقيا فى المرحلة المقبلة، فضلًا عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومردوه الإيجابي الذى يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي فى مصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من دور مصر الريادي فى أفريقيا.



