رئيس جامعة المنوفية يشارك فى أعمال الدورة 22 لاتحاد الجامعات الإسلامية

توجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إلى المغرب للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والمقرر عقده في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بمدينة الرباط يومي 25 و 26 من ديسمبر الحالى.



وأشار مبارك إلى أن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لاتحاد الجامعات العربية تأتي من منطلق أهمية التعليم العالى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه تطوره، وتعزيز القدرات العلمية للجامعات، وتمكين الجامعات الأعضاء، وتسليط الضوء على أنشطتها وإبراز قدراتها وتطلعاتها.



وأضاف مبارك أن اليوم الأول يشهد الجلسة الافتتاحية، وجلسة عمل تشمل اعتماد مشروع جدول الأعمال، وانتخاب مكتب المجلس التنفيذى للاتحاد، وتقرير للأمين العام للاتحاد الدكتور عبد العزيز التويجرى عن نشاطات الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والعشرين والثانية والعشرين، وتقرير عن الوضع المالي للاتحاد لسنتي 2016 و 2017، ومشروع خطة العمل والموازنة للأعوام 2019-2021.



كما يشهد المؤتمر أيضا جلسة عمل ثانية لاستعراض تقرير مشروع الجامعة الافتراضية الإسلامية، وتقرير عن تطبيق آلية قياس أداء جامعات العالم الإسلامى، ومشروع النظام الأساسى لشبكات الكليات المتناظرة، وتقرير حول مشروع تفاهم لتبادل الطلبة والباحثين والأساتذة.