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رئيس التأمين الصحي: مستشفى ناصر بالإسكندرية يدخل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
توك شو
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إن مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية يعد واحدا من المراكز العلاجية المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

وأوضحت "عبد الحميد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" بفضائية "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى يقوم بعمليات جراحة المخ والأعصاب وجراحات الأورام ونزيف في المخ، لافتا إلى أن المستشفي يحتوي على 32 سريرا بالإضافة إلى 4 أسرة رعاية مركزة مجهزة لاستقبال أى حالة في أي وقت.

وتابعت رئيس هيئة التأمين الصحي، أن هناك أساتذة من جامعة الإسكندرية يشاركون في فحص وعلاج الحالات بالمستشفى، لافتا إلى أن المستشفى يتضمن مركزا لتفتيت حصوات الكلى.

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