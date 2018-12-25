روسيا توسع قائمة الأفراد والشركات الأوكرانية المشمولة بالعقوبات

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء توسيع قائمة الأفراد والكيانات الاعتبارية في أوكرانيا التي ستشملها العقوبات الروسية.



وقال ميدفيديف - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم :"لقد تم توسيع قائمة الأفراد والكيانات الاعتبارية في أوكرانيا التي ستطبق بشأنها التدابير التقييدية الخاصة" .. مضيفا :"لقد وقعت على قرار بهذا الصدد من أجل حماية مصالح الدولة الروسية والشركات ومواطني روسيا".



وكانت روسيا قد فرضت عقوبات مالية واسعة النطاق على النخبة السياسية في أوكرانيا مطلع نوفمبر الماضي حيث جمدت أرصدة مئات الساسة وعشرات الشركات التي يملكها رجال أعمال كبار من أوكرانيا ؛ وذلك ردا على العقوبات الأوكرانية.



وتشمل العقوبات الروسية 322 فردًا و68 شركة أوكرانية ، ومن بين هؤلاء الأفراد أحد أبناء الرئيس بيترو بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

