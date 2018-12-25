مركز شباب ميت معلا يشكو من قلة دعم الوزارة.. فيديو



مؤكدا أنهم تقدموا بالعديد من الأوراق للمجلس المحلي والمحافظة لتجديد مركز الشباب إلا أنه لم يحدث جديد وظل كل شيء كما هو رغم وعودهم بهدمه وبناء آخر بشكل مطور.



وطالب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب حسن عامر زيادة الدعم من الوزارة لعمل الأنشطة الرياضية وتخصيص قطعة أرض لعودة أمجاد الشباب في المنطقة.

يعاني مركز شباب ميت معلا التابع لـ إحدى قرى محافظة الشرقية، من أزمات عدة جاءت في مقدمتها عدم وجود دعم مادي أو معنوي من وزارة الشباب والرياضة لعمل الأنشطة الخاصة بالمركز.وخلال جولة "صدى البلد" بمركز الشباب وجدنا أنه مبني علي مساحة ضيقة جدا لا تسمح بعمل نشاط رياضي وملعب كرة خماسي علي الأقل كما أن أهالي المنطقة طالبوا وزير الشباب والرياضة بتجديد المبنى لأن آخر تجيد كان عام 2004.ويغرق مركز الشباب في مياه الصرف الصحي ويظهر ذلك علي جدران وأرضية المبنى الذي تأكل من المياه كما أن حمامات المركز يبدو وكأنه لم ينظفها أحد منذ قرنا من الزمان.وأصبح المركز بعيدا عن الشباب في ظل غياب الأنشطة علي كل المستويات، وأكد أهالي المنطقة أنه في فترة سابقة كان يتم استغلال قطعة أرض بجوار المركز لعمل دورات كرة القدم ويلتف الشباب حول الرياضة أفضل من الجلوس على المقاهي.وقال صلاح عبد العزيز أحد الأهالي إن مركز الشباب في وقت سابق كان يشارك المحافظة في الدورات والفوز بها لأن القرية بها العديد من المواهب الشابة.