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أخبار العالم

"خارجية الوفاق الليبي" تدين الهجوم الانتحاري على مقر الوزارة بطرابلس

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:10 م
وزارة الخارجية الليبية
وزارة الخارجية الليبية
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم /الثلاثاء/ على مقر ديوان الوزارة في طرابلس.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية /وال/ - أن "الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، مجددة تأكيدها للعالم بأن الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم ودفاعا عن شعوبه، وضرورة دعم العالم للشعب الليبي في مواجهة التطرف".

وتابعت الوزارة: "هذه العمليات لن تثنينا عن أداء مهامنا وممارسة واجبنا في استكمال مسيرة الاستقرار السياسي من أجل ليبيا واحدة دولة ذات سيادة تتسع للجميع، دولة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للإرهاب والتطرف"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم، مما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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