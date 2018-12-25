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أخبار العالم

مقتل 26 شخصا على الأقل في حادث تصادم غربي الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:10 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أعلن بابي مامبو لامبا وزير الأشغال العامة بمقاطعة كونغو الوسطى بالكونغو الديمقراطية مقتل 26 شخصا على الأقل عشية عيد الميلاد في حادث جديد على الطريق الذي يربط بين العاصمة كينشاسا ومدينة ماتادي غربي البلاد حيث ؛ أدى تصادم وقع مؤخرا إلى مقتل عشرات المواطنين.

وقال لامبا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم - إن التصادم وقع بين حافلتين على بعد 130 كيلومترا غرب كينشاسا ؛ وهو نفس القطاع الذي وقع فيه حادث سابق أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 100 آخرين في 6 أكتوبر الماضي.

وأفاد الوزير الكونغولي بأن حادث التصادم وقع بين مقطورة ، كانت تسير من كينشاسا إلى "ماتادي" ، وسيارة ترانزيت من طراز (فورد) كانت تقل على متنها 32 شخصا مما أسفر عن سقوط 26 قتيلا .

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