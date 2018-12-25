جهود لضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة ضباط شرطة لسرقة رجل أعمال بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط عصابة استولت على 120 ألف جنيه من تاجر بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة، واستولوا على المبلغ عقب خروجه من أحد البنوك بشبرا الخيمة.



تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من محمود سلامة تاجر غزل ونسيج بتعرضه لواقعة سرقة 120 ألف جنيه، من قبل بعض الأشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقته، بعد توجهه إلى أحد البنوك، وسحب المبلغ وأثناء خروجه استوقفه الجناة واستولوا على المبلغ.



وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، وقاده العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه فوجئ ببعض الأشخاص ينتحلون صفة رجال شرطة وطلبوا منه البطاقة الشخصية وقاموا باصطحابه إلى سيارتهم الخاصة للكشف عليه.



وتابعت التحريات أنهم توجهوا به إلى أسفل كوبري السواح بترعة الإسماعيلية وقاموا بتهديده باستخدام أحد الأسلحة النارية "الطبنجات"، واستولوا على حقيبته والتي تحتوى بداخلها على مبلغ 120 ألف جنيه، حيث تجري أجهزة الأمن تحريات موسعة لضبط المتهمين.