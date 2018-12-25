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أخبار العالم

الرئيس السوداني يتعهد بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج دعما للاقتصاد الوطني

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:10 م
عمر البشير
عمر البشير
أ ش أ
تعهد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء بتشجيع الحكومة للاستثمارات الوطنية والأجنبية لزيادة الإنتاج والإنتاجية دعما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة البشير اليوم لولاية الجزيرة حيث شهد عرض مشروعات التنمية لعام 2018 بمدينة ودمدني عاصمة الولاية وافتتح عدة مشروعات وخاطب لقاء جماهيريا باستاد ود الحداد بمحلية جنوب.

وأكد البشير مضي الحكومة في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لتحقيق مصلحة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة..داعيا الأهالي للتوجه نحو العمل والإنتاج.

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