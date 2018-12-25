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تعليم

طلاب مدارس ثانوية من 3 محافظات يابانية يزورون القاهرة.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:23 م
السفير الياباني في
السفير الياباني في القاهرة
محمود نوفل
كشفت السفارة اليابانية في القاهرة عن زيارة وفدٌ من طلاب المدارس الثانوية اليابانية في محافظات هيروشيما وأوكاياما وإيهيمي والتي تعرضت لكارثة الأمطار الغزيرة في غرب اليابان إلي مصر حاليا.

وأقيم حفل استقبال الوفد ومأدبة العشاء بالأمس الإثنين على ضفاف نهر النيل، وذلك بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وألقى أحد الطلاب المشاركين كلمة مؤثرة، قائلا: "لن أنسى هذه الدعوة وسأعمل على أن أصبح شخصًا ذا نشاط دولي في المستقبل"

وبدوره قال السفير الياباني ماساكي نوكي: "لقد شعرت بالثقة لوجود شباب يمكنهم أن يقيموا جسرًا بين اليابان ومصر خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام".
طلاب مدارس ثانوية من 3 محافظات يابانية يزورون القاهرة.. صور
طلاب مدارس ثانوية من 3 محافظات يابانية يزورون القاهرة.. صور

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