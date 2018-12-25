ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مفتي الجمهورية: الإسلام نصير ذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لذوى القدرات الخاصة يعكس اهتمام الرئيس والدولة المصرية بجميع أبنائها وكافة فئات المجتمع دون تفرقة.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الثلاثاء، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2018 ليكون عام "ذوى القدرات الخاصة" يعكس اهتمامه بهم وبكافة أبنائه من مختلف فئات الشعب المصرى.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن الإسلام نصير ذوى القدرات الخاصة، ويدعو إلى توفير كافة سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم لينعم أبناء المجتمع الواحد بالأمن والاستقرار الاجتماعى، مشددا على ضرورة دمجهم فى الحياة وعدم تهميشهم مطلقا وتوفير فرص العمل لهم بما يتناسب مع طبيعتهم.

وأوضح أن من أعظم صور العناية بذوي القدرات الخاصة إتاحة الفرصة لهم ليقوموا بدورهم في الحياة الاجتماعية وأن يندمجوا مع مجتمعاتهم بشكل طبيعي، حيث كان ابن أم مكتوم، رضي الله تعالى عنه، مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم "وهو أعمى"، كما واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة مرات كثيرة ليصلّي بهم ويرعى شئونهم.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الشريعة الإسلامية تدعونا دائما إلى حفظ كرامة الإنسان أيا كان، والذي جعله مكرما في آدميته ومن باب أولى ذوي القدرات الخاصة، كما حث المجتمع على التأدّب معهم بآداب الإسلام التي تزرع المحبة والودّ ، فجعل من المحرّمات والكبائر السخرية والاستهزاء والهمز بأية وسيلة مصداقا لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَان،ِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات 11).

ترشيحاتنا

تاريخ مصر بصوت السادات.. أعلن الثورة وصنع السلام وأبكى المصريين بوفاة ناصر

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

تسونامي أندونيسيا يضرب إسرائيل بهذا التوقيت

بطولات بورسعيدية.. كيف قتل الطفل عسران ثعلب المخابرات البريطانية برغيف خبز؟

الإعلان عن صفقة القرن بهذا الموعد

إيكونوميك تايمز: مصر تحقق نجاحا جديدا في إنتاج الغاز الطبيعي

المرور: إغلاق طريق الكريمات بسبب الشبورة المائية

مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو

بسبب وفاة مفاجئة لراكب أمريكي.. عودة طائرة بعد إقلاعها من القاهرة

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

ترامب يغرد: عيد ميلاد مجيد

الإفتاء تنصح من أصابه الكرب بسبب ارتكابه للذنوب بـ3 أعمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فيديو

الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو
خبير: المشروع القومي للصوب يؤمن غذاء المصريين عند تقلبات المناخ..فيديو
مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو
برلماني: لدينا فائض من الكهرباء نصدره للقارة الأفريقية.. فيديو
ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟