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أخبار العالم

وزير الخارجية الليبي: هجوم الوزارة لن يثنينا عن مزاولة عملنا في خدمة الدولة الليبية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:10 م
محمد الطاهر وزير
محمد الطاهر وزير الخارجية الليبي
أ ش أ
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد الطاهر سيالة، أن التفجير الغادر الذي استهدف وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، لن يحول دون مزاولة العمل في خدمة الدولة الليبية.

وقال سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء - إن وزارة الخارجية الليبية سوف تباشر عملها غدا من مقر جديد تم تخصيصه لها من المجلس الرئاسي.

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