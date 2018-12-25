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الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:00 م
اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي
ندى فتح الله
أكد اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن البحر الأحمر له أهمية جغرافية كبرى؛ حيث يمر به نسبة كبيرة من التجارة العالمية، فيما يقرب من 20% منها، و30% من البترول من دول العالم كافة، إضافةً لكونه ممرا ملاحيا مهما.

وأضاف "الحلبي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الثلاثاء، أن اهتمام القيادة السياسية بتأمين البحر الأحمر قد تزايد مؤخرًا؛ حيث إن التهديدات التي تواجه سواحله اختلف شكلها، وعلى رأسها؛ الإرهاب وتهريب الأسلحة للعصابات من خلاله.

وتابع "الحلبي" أن سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية؛ حيث يحوي عدد كبير من الجزر الصغيرة من الممكن أن يتمركز الإرهابيين عليها بواسطة دعم من بعض الدول.

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