للعام الثالث.. سيلين ديون تحتفل بعيد الكريسماس دون زوجها

وسط أجواء أسرية دافئة، احتفلت النجمة العالمية سيلين ديون بعيد الكريسماس مع أبنائها الثلاث من زوجها الراحل رينيه انجيليل.



ونشرت سيلين صورة تجمعها بأبنائها برفقة كلبها أمام شجرة الكريسماس وعلقت قائلة: "أدعو أن تكون بيوتكم مليئة بالحب والسلام والدفء".



ويعد هذا عيد الكريسماس الثالث الذي تقضيه سيلين ديون بدون زوجها ومدير أعمالها رينيهه أنجليل الذى توفى بعد صراع مع سرطان الحنجرة.



