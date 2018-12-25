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ديني

عالم أزهري يكشف عن كيفية صلاة مريض سلس البول

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية أن مريض السلس البولي يعد من أصحاب الأعذار ويرخص له في صلاته لنفسه فقط طبقا لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" لا يجوز لمريض السلس إمامة المصلين في المسجد حتى ولو كان أفقههم علما وأحفظهم لكتاب الله لأن الطهارة ركن أساسي للصلاة ولا يقبل الله صلاة من غير طهارة .

وأوضح كريمة أنه لا يجوز أن يصلي مريض السلس البولي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما يقول البعض وإنما يتوضأ لكل صلاة
ولكن من حقه الجمع بين الصلوات كأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير وكذلك المغرب والعشاء أما الفجر فيصليه بمفرده .

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