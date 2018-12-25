ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصادر ليبية : السراج كان بالقرب من موقع الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:03 م
فايز السراج
فايز السراج
أ ش أ
أكدت مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، كان بالقرب من موقع الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس.

وأوضحت المصادر - لقناة "العربية" الإخبارية اليوم أن السراج كان يحضر الاحتفال برفقة الحرس الرئاسي لتخريج دفعة بمناسبة ذكرى الاستقلال، مشيرة إلى أنه عندما حدث التفجير ألغي الاحتفال وغادر فايز السراج مباشرة قاعدة "بو ستة" إلى مكان آخر.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم حدث في بداية الدوام الرسمي في أجهزة الدولة في طرابلس، وبدأ عن طريق 3 أشخاص أحدهم يحمل رشاشا آليا قام بإطلاق أعيرة نارية على بوابة وزارة الخارجية، ثم اقتحم وشخص آخر يحمل حزاما ناسفا البوابة الرئيسية للوزارة.

وأضافت أن الشخص الثالث قام بتفجير السيارة المفخخة التي كان يقودها أمام مبنى وزارة الخارجية مما تسبب في إرباك كبير لدى الموظفين.

وأكدت المصادر أن المهاجم الذي يحمل رشاشا آليا استمر بإطلاق الرصاص حتى قامت الجهات الأمنية التي تحرس المبنى بقتله بعد تفجير الانتحاري نفسه.

وأشارت إلى أن الدخان لا يزال يرتفع من نوافذ وزارة الخارجية، ويبدو أن الحريق التهم كامل المبنى، لافتة إلى أن هذا المبنى تاريخي ويحتوي على وثائق وكل أرشيف الخارجية.

وكان قد قتل 4 أشخاص؛ من بينهم مدير إدارة التعاون الإسلامي بالخارجية الليبية إبراهيم الشابي، وأصيب 12 آخرون في انفجارات نفذها انتحاريان أحدهما بسيارة مفخخة والآخر بحزام ناسف.

ترشيحاتنا

بطولات بورسعيدية.. كيف قتل الطفل عسران ثعلب المخابرات البريطانية برغيف خبز؟

الكريسماس يضع الزمالك والاتحاد السكندري في ورطة

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

لو سبت شغلك وقاعد في البيت وعاوز وظيفة.. 11 ألف فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر.. ادخل وشوف

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

نجم المنتخب التونسى يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

يوسف علاء يعود لتدريبات الأهلي بعد التعافي من فيروس A

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فيديو

الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو
خبير: المشروع القومي للصوب يؤمن غذاء المصريين عند تقلبات المناخ..فيديو
مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو
برلماني: لدينا فائض من الكهرباء نصدره للقارة الأفريقية.. فيديو
ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟