توزيع أجهزة كهربائية على 85 عروسة بشمال سيناء بمبادرة هنتمم فرحتنا

أشاد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمبادرة "هنتمم فرحتنا" مؤكدًا على أنه جلبت الفرحة في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وأن الخير سيحل على سيناء وعلى مصر كلها.



وأضاف المحافظ خلال الاحتفال الذي جري في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، وسعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد خيري، ممثل شركة أجهزة كهربائية..أن الأجهزة مقدمة ضمن مبادرة "هنتمم الفرحة" ، والتي تنفذها شركة أجهزة كهربائية والكترونية بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة، أحد مؤسسات العمل التنموي والخيري.



وجه المحافظ الشكر والتحية لكل من الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، ومعز الشهدي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الحياة الكريمة على هذه المبادرة.



من جانبه أكد أحمد خيري ممثل الشركة ، أن المبادرة بقيمة 14 مليون جنيه، وأن الشركة تسعى من خلال مسئوليتها المجتمعية لدعم الشباب باعتبارهم العنصر الأكثر حيوية في المجتمع وأداة الدولة لتحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك قررت أن توجه المساعدات للشباب الراغب في تأسيس أسرة جديدة وتعوقه الظروف المادية عن تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن بى تك بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة استطاعت العام الماضي أن تصل لـ10 محافظات وخلال العام الماضي إرتفع العدد إلى 17 محافظة، على أن يتم استكمال الـ27 محافظة بالجمهورية، وستقوم شركة أجهزة كهربائية باستكمال هذه الحملة لإدخال الفرحة على ال 27 محافظة مرة أخرى العام المقبل.



وأضاف قائلا: " نأمل أن تصبح مبادرة "هنتمم الفرحة" نموذج يحتذي به، وأن نفتح الطريق لكل من يريد أن يشارك ويقوم بمساعدة الشباب حتى تعم الفرحة في كل محافظات الجمهورية".



من جانبه أعرب ممثل بنك الحياة الكريمة ، عن اعتزازه الشديد باستمرار الدور الحيوي لبنك الحياة الكريمة في تحسين أحوال المواطنين المعيشية، متطلعًا لأن يدشن بنك الحياة الكريمة عدد أكبر من الفروع لتلبية كافة احتياجات المواطنين في المناطق النائية والأقل حظا.



