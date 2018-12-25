ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توزيع أجهزة كهربائية على 85 عروسة بشمال سيناء بمبادرة هنتمم فرحتنا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:21 م
توزيع أجهزة كهربائية
توزيع أجهزة كهربائية علي عدد 85 عروسة
احمد صالح
أشاد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمبادرة "هنتمم فرحتنا" مؤكدًا على أنه جلبت الفرحة في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وأن الخير سيحل على سيناء وعلى مصر كلها.

وأضاف المحافظ خلال الاحتفال الذي جري في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، وسعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد خيري، ممثل شركة أجهزة كهربائية..أن الأجهزة مقدمة ضمن مبادرة "هنتمم الفرحة" ، والتي تنفذها شركة أجهزة كهربائية والكترونية بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة، أحد مؤسسات العمل التنموي والخيري.

وجه المحافظ الشكر والتحية لكل من الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، ومعز الشهدي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الحياة الكريمة على هذه المبادرة.

من جانبه أكد أحمد خيري ممثل الشركة ، أن المبادرة بقيمة 14 مليون جنيه، وأن الشركة تسعى من خلال مسئوليتها المجتمعية لدعم الشباب باعتبارهم العنصر الأكثر حيوية في المجتمع وأداة الدولة لتحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك قررت أن توجه المساعدات للشباب الراغب في تأسيس أسرة جديدة وتعوقه الظروف المادية عن تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن بى تك بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة استطاعت العام الماضي أن تصل لـ10 محافظات وخلال العام الماضي إرتفع العدد إلى 17 محافظة، على أن يتم استكمال الـ27 محافظة بالجمهورية، وستقوم شركة أجهزة كهربائية باستكمال هذه الحملة لإدخال الفرحة على ال 27 محافظة مرة أخرى العام المقبل.

وأضاف قائلا: " نأمل أن تصبح مبادرة "هنتمم الفرحة" نموذج يحتذي به، وأن نفتح الطريق لكل من يريد أن يشارك ويقوم بمساعدة الشباب حتى تعم الفرحة في كل محافظات الجمهورية".

من جانبه أعرب ممثل بنك الحياة الكريمة ، عن اعتزازه الشديد باستمرار الدور الحيوي لبنك الحياة الكريمة في تحسين أحوال المواطنين المعيشية، متطلعًا لأن يدشن بنك الحياة الكريمة عدد أكبر من الفروع لتلبية كافة احتياجات المواطنين في المناطق النائية والأقل حظا.

ترشيحاتنا

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

لو رخصة عربيتك اتسرقت.. كيف تستخرج بدل فاقد فى 5 خطوات

روسيا تفضح كذب أردوغان

يوسف علاء يعود لتدريبات الأهلي بعد التعافي من فيروس A

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

غادة والى تكشف عن حياتها الشخصية وتطلعاتها بعد مغادرة منصبها .. فيديو

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. مقر جديد لـ الكاف فى شرق القاهرة

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

ممدوح الشناوي يقصف جبهة رضوى الشربيني: الستات مش قدنا.. فيديو

حبس المتهم الرابع في اقتحام مسكن ضابط المقطم عقب تسليم نفسه للنيابة

المركزى للمحاسبات: حرمان خزانة الدولة من 1.7 مليار جنيه بسبب الحكومة

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فيديو

الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو
خبير: المشروع القومي للصوب يؤمن غذاء المصريين عند تقلبات المناخ..فيديو
مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو
برلماني: لدينا فائض من الكهرباء نصدره للقارة الأفريقية.. فيديو
ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟