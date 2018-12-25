وزيرة البيئة تؤكد اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية مخطط تطوير الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، وتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء ، ليشعر من خلالها المواطن بتحسن ملحوظ .



ويستهدف " المخطط " عملية " الجمع الأولى" ونظافة الشوارع فى الريف والمدن، و"النقل الثانوي" من خلال إنشاء المحطات الوسيطة ، والمعالجة، والتدوير بالإضافة إلى التخلص الآمن من القمامة من خلال "المدافن " الصحية.



كما تناول اللقاء ، بحث آليات تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات بمنطقة خدمة رقم (١) بالمحافظة، والنقل والمعالجة ، وحتى التخلص النهائى منها.



وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات ، التي تضعها القيادة السياسية على أولويات أجندة الاهتمام الوطنية ، وذلك من خلال تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات و تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل على وضع الإطار العام لتنفيذ المنظومة ، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة ، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خلال مراحل التنفيذ.



ومن جانبه، أشار الدكتور ممدوح غراب إلى تخصيص مساحة خمسين فدانا فى كل من : بلبيس والحسينية ،لتنفيذ المنظومة من خلال إنشاء مصانع التدوير والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية.



حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والدكتور أحمد سعيد ، استشاري "المخلفات الصلبة".