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ديني

الصوفية: مصر فيها 10 ملايين مواطن ينتسبون للنبي محمد أغلبهم صعايدة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن 10 ملايين شخص يعود نسبهم لآل البيت في مصر، مضيفا أن 6 آلاف ضريح على مستوى الجمهورية لآل البيت والصحابة والأنصار مصرح بهم، مشيرا إلى أن مدينة البهنسا في المنيا فيها عشرات من الصحابة الذين دفنوا على أرضها. 

وأضاف "حلمي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "من لهم كارنيهات في نقابة الأشراف نصف مليون مواطن، وأن أغلب الصعايدة من الأشراف".

وتابع: "عرفت مصر في العصر الفاطمي المسجد ذو الضريح أو المشهد، وهي مشاهد أقيمت لإحياء ذكرى آل البيت وأغلب هذه المشاهد تسمى "مشاهد رؤية"، ويقع أغلبها في المنطقة المعروفة بـ"المشاهد" بين القاهرة والفسطاط". 

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