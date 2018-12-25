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محافظات

محافظ شمال سيناء: نفذنا 38.5% من حملة فيروس سي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:17 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
نفذت محافظة شمال سيناء نسبة 38.50% من المستهدف من الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" وعلاج الأمراض "غير السارية"، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حملة 100 مليون صحة" وذلك منذ انطلاق الحملة.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أنه تم فحص 98 ألف مواطن على مستوى المحافظة بنسبة بلغت 38.50% من المستهدف، موضحا أن إجراء الكشف والتحليل والعلاج بالمجان.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم فتح خمسة منافذ لصرف العلاج لفيروس سي، بمنطقة نخل لخدمة وسط سيناء وبئر العبد لخدمة بئر العبد، والقرى التابعة، والشيخ زويد، لصرف العلاج للشيخ زويد ورفح والعريش بمركز "الفيروسات الكبدية" والتأمين الصحي لصرف العلاج للمحافظة بالكامل، مشيرًا إلى تعاقد مديرية الصحة مع أحد المراكز الخاصة ببئر العبد لاستقبال المواطنين المشتبه بإصابتهم، للفحص والتحليل.

وذكر أن الحملة تستهدف 254 ألفا و697 مواطنًا، ويشارك فيها 120 فريقا طبيًا موزعا على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، إلى جانب 20 فريقًا متحركًا، فى مختلف المناطق والتجمعات، و6 فرق طبية أخرى مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح، إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.

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