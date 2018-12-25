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محافظات

محافظ مطروح يتابع تطبيق منظومة ميكنة الدفع الإلكتروني

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:01 م
تطبيق منظومة ميكنة
تطبيق منظومة ميكنة الدفع الاليكترونى
ايمن محمود
عقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اجتماعًا مع مسئولي منظومة الدفع الإلكتروني بحضور عاطف بشري، مدير المديرية المالية بمطروح ومندوب وزارة المالية، وخالد أبو زيد، المراقب المالي بمحافظة مطروح وعمر مجاور مدير الشئون المالية والادارات المعنية بالمحافظة، ومسئول شركه أي فاينينس الشركة المسئولة عن الدفع الإلكتروني في الهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، تمت مناقشة تطبيق منظومة  GBS وميكنة الموازنة العامة للدولة بمحافظة مطروح عن طريق شاشات مالية يتم الاشراف المباشر عليها عن طريق محافظ مطروح ووزارة المالية وأعضاء إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والذي يأتي الهدف منها من خلال المساعدة على اتخاذ القرارات الهامة بطريقه سريعة لتمويل المشروعات والقطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة مع ربط الوحدة الحسابية بالديوان العام على منظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الالكتروني على مستوى الجمهورية عن طريق وزارة المالية وذلك لسرعة اتخاذ القرارات والبيانات المطلوبة على مستوى الدولة.

ووجه الغرابلي خلال الاجتماع بضرورة وضع عمل دورات شهرية للعاملين بالوحدات المحليه والحسابيه بجميع الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف توضيح منظومة الدفع الاليكترونى وكل جديد بها والتأكيد على أن هدف تطبيق تلك المنظومة هو تحقيق الانضباط المالى ووقف هدره وتحقيق أقصى عائد مع رفع كفاءة الانفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالي.

أوضح مسئول منظومة الدفع الإلكتروني ان المنظومة يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية، مع دعم رؤية وجهود الدولة فى التعامل معها وتحقيق الانضباط المالى بأقصى عائد مع رفع كفاءة الانفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالى مع توقف نظام الشيكات الورقية.

وأضاف ان منظومة GFMIS احدث الانظمة الالكترونية وأهمها خلال الفترة القادمة للدولة وهو نظام الكترونى يربط كافة اجهزة الحكومة ويشمل كافة وظائف العمليات المالية والمحاسبية ويساعد على ضبط وحساب ودمج جميع العمليات المالية الحكومية ابتداء باعداد الموازنة وانتهاء بتنفيذها ورفع التقارير حول استخدام الموارد.

وتقدم محافظ مطروح بالشكر لمندوبى وزارة المالية ومسئول تنفيذ منظومة الدفع الاليكترونى على جهودهم مع المديرية المالية ومسئولى الوحدات الحسابية بالمحافظة.
محافظ مطروح يتابع تطبيق منظومة ميكنة الدفع الإلكتروني
محافظ مطروح يتابع تطبيق منظومة ميكنة الدفع الإلكتروني
محافظ مطروح يتابع تطبيق منظومة ميكنة الدفع الإلكتروني

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