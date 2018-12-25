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أخبار البلد

مصر للطيران: 104 رحلات إضافية خلال الكريسماس ورأس السنة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:13 م
الطيار شريف خليل
الطيار شريف خليل
نورهان خفاجي
أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تحرص دومًا على مشاركة عملائها جميع المناسبات والأعياد، في ضوء جهود وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران لتشجيع حركة السياحة الداخلية وكذلك الوافدة لزيارة مناطق الجذب السياحية المصرية.

وأضاف عادل، انه بمناسبة اعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة،  طرحت مصر للطيران عددا من العروض والبرامج السياحية المختلفة لتناسب جميع شرائح عملائها من الجمهور المصري والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد واحتفالات العام الجديد في المدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية إضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل وذلك خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى ٥ يناير ٢٠١٩.

ومن جانبه أوضح الطيار شريف خليل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" ، أنه من منطلق حرص الشركة على تلبية رغبات الكثير من العملاء داخل وخارج مصر، فإنه تقرر تسيير ١٠٤ رحلات داخلية إضافية اعتبارًا من اليوم ٢٥ ديسمبر الجاري وحتى مطلع العام الجديد – ٥ يناير ٢٠١٩ – بالإضافة إلى رحلاتنا المنتظمة إلى هذه المدن.

وأضاف خليل أن مصر للطيران إكسبريس من المقرر أن تسيير ٣٣ رحلة جوية من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ و ٢٠ رحلة إضافية من القاهرة إلى الغردقة و ٢٠ رحلة جوية إضافية إلى الأقصر و ٢٥ رحلة إضافية إلى أسوان و٦ رحلات إضافية من أسوان إلى أبو سمبل، وذلك بما يتناسب مع مواعيد حجز الفنادق والبرامج السياحية تيسيرًا على المواطنين والزائرين.

تأتي تلك العروض والرحلات الإضافية تزامنًا مع بدء تشغيل الشركة لرحلات داخلية من مطار سفنكس الدولي، وذلك خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي في الفترة من ٢٥ يناير وحتى ٩ فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران نحو ١٥ رحلة أسبوعيًا، في فترة أجازة نصف العام الدراسي، من وإلى مطار سفنكس إلى كل من الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة.

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