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حوادث

مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
اسلام مقلد
استغاث المواطن حسن محمود عبد الحكيم، بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقيادات مديرية أمن القاهرة، من بطش صاحب برج سكني بشارع مسجد الهادي بالبساتين، بمحاولة طرده من شقته السكنية التى يقطن بها رغم تسديده كافة المستحقات المالية التى توجد عليه.

وقال المواطن لـ "صدى البلد" إنه قام بتسديد مبلغ 30 ألف جنيه لصاحب العقار قبل استلام شقته السكنية، مقابل تأجيرها كإيجار قديم، لمدة 59 عام وسداد إيجار شهرى بقيمة 650 جنيها، إلا أنه لم يأخذ إيصالات تسديده لتلك الإيجارات الشهرية من صاحب العقار، وعند مطالبته بتركيب عداد كهرباء للشقة قام بتوجيه الشتائم له وتعدى عليه بالضرب بصحبة ابنائه.

وأضاف المواطن أنه حرر محضر بالتعدى عليه فى قسم البساتين إلا أن المحكمة برأت المتهمين، بعد إحضار صاحب العقار لشهود ضده فى القضية، ومن ثم قام برفع قضية طرد ضده فى المحكمة بسبب عدم تسديد الإيجارات الشهرية له منذ عام 2014 وحتى 2016 ولم يعلن بها مطلقا، واستأنف على الحكم الصادر ضده وقام بتسديد أكثر من 10 آلاف جنيه فى المحكمة لصالح صاحب العقار بدون وجه حق حتى لا تحكم ضده بطرده وتسليم الشق لصاحب العقار.

وأضاف المواطن أن كل شهر منذ القضية يقوم بتسديد الإيجارات في المحكمة حتى تاريخه، مضيفا أن صاحب العقار بدأ فى انتهاك حقوقه في البرج السكني بقطع المياه عن شقته وكذلك الكهرباء ومنعه من استخدام الأسانسير، وقام بمغادرة الشقة منذ 11 ديسمبر الجارى حتى الآن بصحبة أسرته لعدم تمكنهم من السكن بها بدون كهرباء أو ماء وحرر محضر بذلك إلا أنه لا جدوى من ذلك وعدم تحرك مباحث قسم شرطة البساتين تجاه تلك المشكلة مطلقا.

وناشد المواطن وزير الداخلية وقيادات مديرية أمن القاهرة من إنقاذه من بطش ذلك الرجل، رغم محاولات الكثير من الأشخاص حل تلك المشكلة إلا أنه يرفض ذلك.

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