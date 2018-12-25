ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة غادة عادل التى أكملت 44 عاما، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على رشاقتها وشبابها ونضارتها.

وظهرت "غادة" في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات التى اتسمت بالجرأة إلى حد ما، ولكنها تميزت هذه الإطلالات بأنها متناسقة مع قوامها الممشوق.

وتعتمد فى أغلب الوقت على اختيار التصميمات التى تتناسب معها وتبرز رشاقتها، وبالإضافة إلى ذلك فهى تتميز بأنها من الفنانات اللاتى يظهرن كل فترة بشكل وتسريحة شعر جديدة مختلفة وألوان مبهجة.

وتخطف "غادة"، دائما الأنظار حول إطلالاتها المختلفة المميزة، كما تتميز بذوقها الأنيق وحرصها الدائم على عدم تكرار التصميمات التى ترتديها واختيار الإطلالات الجريئة وغير التقليدية، فهى تختار دائمًا التصاميم اللافتة والمبتكرة.
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

ترشيحاتنا

الإعلان عن صفقة القرن بهذا الموعد

إخلاء سبيل مدرب الزمالك في واقعة تعديه على ضابط شرطة بالشروق

التعليم تستقبل طالبا اخترع سيارة تعمل بالماء والملح

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. مقر جديد لـ الكاف فى شرق القاهرة

آخر كلمات الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده .. فيديو

شعراوي: قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضي على 80 ٪؜ من الفساد

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

الاثنين والثلاثاء إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة الميلادية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

فيديو

جولة بمنزل الرئيس الراحل السادات احتفالًا بمئويته .. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا
السيسي: السادات شخصية ملهمة للأجيال الحالية والقادمة.. فيديو
الرئيس السيسي: مصر تطلب السلام العادل الذي تحميه القوى القادرة.. فيديو
السيسي يوجه التحية لاسم الرئيس الراحل أنور السادات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟