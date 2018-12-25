فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة غادة عادل التى أكملت 44 عاما، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على رشاقتها وشبابها ونضارتها.



وظهرت "غادة" في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات التى اتسمت بالجرأة إلى حد ما، ولكنها تميزت هذه الإطلالات بأنها متناسقة مع قوامها الممشوق.



وتعتمد فى أغلب الوقت على اختيار التصميمات التى تتناسب معها وتبرز رشاقتها، وبالإضافة إلى ذلك فهى تتميز بأنها من الفنانات اللاتى يظهرن كل فترة بشكل وتسريحة شعر جديدة مختلفة وألوان مبهجة.



وتخطف "غادة"، دائما الأنظار حول إطلالاتها المختلفة المميزة، كما تتميز بذوقها الأنيق وحرصها الدائم على عدم تكرار التصميمات التى ترتديها واختيار الإطلالات الجريئة وغير التقليدية، فهى تختار دائمًا التصاميم اللافتة والمبتكرة.