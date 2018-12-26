شحن عدادات الكهرباء عن طريق الموبايل بالوادي الجديد

أكدت مدير إدارة العدادات بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، المهندسة أميمة حمدي عبدالرحمن، أن شركات الكهرباء لديها شفافية للإعلان عن أسعار الشرائح وكيفية محاسبة كل شريحة على حدة.





كما أشارت لمميزات العدادات مسبقة الدفع والتي تحدد قيمة الاستهلاك وتساعد في الترشيد، وأن هذه العدادات مصممة على عدم انقطاع الكهرباء بعد الساعة الثالثة عصرًا، وعدم فصل التيار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وأن هناك إمكانية لشحن العدادات عن طريق الموبايل وذلك بدءا من منتصف العام القادم.



