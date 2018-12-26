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محافظات

شحن عدادات الكهرباء عن طريق الموبايل بالوادي الجديد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:18 ص
عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
منصور ابوالعلمين
أكدت مدير إدارة العدادات بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، المهندسة أميمة حمدي عبدالرحمن، أن شركات الكهرباء لديها شفافية للإعلان عن أسعار الشرائح وكيفية محاسبة كل شريحة على حدة.

كما أشارت لمميزات العدادات مسبقة الدفع والتي تحدد قيمة الاستهلاك وتساعد في الترشيد، وأن هذه العدادات مصممة على عدم انقطاع الكهرباء بعد الساعة الثالثة عصرًا، وعدم فصل التيار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وأن هناك إمكانية لشحن العدادات عن طريق الموبايل وذلك بدءا من منتصف العام القادم.

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز إعلام الخارجة بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرى الشركة 55 وقطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تم شرح بطاقة وصف الأجهزة التي تكون ملصقة على بعض الأجهزة الكهربائية، وضرورة اختيار الأجهزة التي تحمل علامة A لأنها أقل استهلاكا للطاقة وأكثر صداقة للبيئة.

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