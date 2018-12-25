بتروجت يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

أعلن مجلس إدارة بتروجت صرف 5% من قيمة عقود اللاعبين، من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من الدور الثاني من مسابقة الدوري.



وكان اللاعبون حصلوا من قبل على 25% من عقودهم، ويتم توزيع باقي نسبة العقد علي مدار الموسم.



ورصدت إدارة بتروجت مكافأت تحفيزية للاعبين من أجل تحسين النتائج في الفترة المقبلة، حيث يحتل الفريق البترولي المركز 17 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

