اتحاد الكتاب يرعى انطلاق مؤتمر الفكر المتطرف ومخاطر التنشئة الثقافية.. بعد غد

تقيم لجنة الحريات برئاسة الشاعر عبد الناصر الجوهرى، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، المؤتمر السنوي لعام 2018 دورة الكاتب فؤاد حجازى بعنوان: "الفكر المتطرف ومخاطر التنشئة الثقافية"، يرأس المؤتمر الكاتبة فريدة النقاش، بأمانة الدكتور عادل الدرغامى وذلك بعد غد.



يبدأ المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يتضمن برنامج الافتتاح كلمة رئيس لجنة الحريات، وأمين عام المؤتمر، ورئيس المؤتمر، ورئيس نقابة اتحاد الكتاب، المكرمون.



وتبدأ الجلسة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا تحت عنوان "المحو: الأسرة والتعليم في التنشئة الثقافية لمواجهة التطرف" يرأسها الدكتور حسن طلب، بمشاركة الدكتور محمد زيدان، الدكتورة أمانى الجندى، الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، والدكتور محمد حسن أبو العلا.



وفى تمام الساعة الواحد والنصف وحتى الثالثة والنصف، تبدأ الجلسة الثانية، يرأسها الدكتور الدكتور شبل بدران، وتتناول "دور المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية فى التنشئة الثقافية لمواجهة التطرف، بمشاركة الباحثون "الدكتور عبد الرحمن حجازى، الروائية بشرى أبو شرار، الدكتورة عبير العشرى، الدكتورة هدى حميد.. وفى تمام الساعة الخامسة مساء تنطلق الجلسة الثالثة، برئاسة الدكتور أحمد زايد، وتتناول المحور: المذهبية والطائفية ومخاطر الانتماء البديل، بمشاركة المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، الشاعر مختار عيسى، الدكتور السيد نجم، الدكتور مصطفى عبد الغنى.