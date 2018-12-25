اتحاد العمال يستعرض تقرير اللجنة التشريعية حول القضايا الراهنة

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعا موسعا غدا الأربعاء يحضره رؤساء النقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات لمناقشة العديد من القضايا العمالية والوطنية ، فضلا عن استعراض الإنجازات التى تحققت والمشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج الاجتماع .



أعلن النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال وعضو مجلس النواب ان الاجتماع سوف يناقش التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية والمتعلق بأهم القضايا المعروضة على الساحة فى الآونة الأخيرة ، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على الأخذ بالمواد الدستورية التى نص عليها الدستور وتهم العمال وما نتج عن تطبيقها منذ عام 2014 وحتى الآن وأهمها تمثيل العمال فى المجالس النيابية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من المتغيرات السياسية.