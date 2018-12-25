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الفقي: مكتبة الإسكندرية تثري الفكر الاستراتيجى وتساعد فى اتخاذ القرار العام

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:22 م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للمكتبة يهدف إلى تقديم أوراق سياسية إلى صانع القرار في مختلف القضايا.

وقال الفقي- خلال اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات الاستراتيجية بالمكتبة اليوم الثلاثاء- إن المركز يعمل على إثراء الفكر الاستراتيجي، سواء من خلال عقد مؤتمر سنوي، أو مطبوعات، أو التواصل مع العلماء بالخارج، فضلا عن التعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى.

تناول المشاركون في الاجتماع عددا من الموضوعات التي يتعين الاهتمام بها مثل النزاعات الإقليمية، والقوة الناعمة، وتدويل القضايا الوطنية، والأمن المعلوماتي، والدراسات المستقبلية، وتعزيز الدور المصري على المستويين الأفريقي والبحر متوسطي.

يذكر أن المجلس يضم هيئة استشارية من مثقفين وأكاديميين وسفراء؛ منهم الدكتور علي الدين هلال، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتور أحمد يوسف أحمد، والدكتورة نيفين مسعد، والدكتور عبد المنعم المشاط، والدكتور سليمان عبد المنعم، والسفير محمد أنيس وغيرهم.

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