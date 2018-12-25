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أخبار البلد

أسوان تستقبل وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي على الأنغام النوبية .. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
وصل وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي، إلى مدينة أسوان، لاستكمال فعاليات المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الشباب، احتفالية على الطراز النوبي بفندق صن سيت، الذي يقيم فيه الوفود، وتفاعل المشاركين في المنتدى مع الاحتفالية، بالرقص والتصفيق، والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن المنتدى العربي الإفريقي، يشارك فيه شباب من كل من دول "المملكة العربية السعودية، أنجولا، إريتريا، السودان، جنوب السودان، سلطنة عمان، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، جيبوتي، الصومال، تشاد، ناميبيا، مالاوي، جنوب أفريقيا، زامبيا، غينيا، سيراليون، نيجيريا، غانا، مدغشقر، الكاميرون، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن، المملكة الأردنية، أفريقيا الوسطي، جزر القمر، العراق ، فلسطين"، بالإضافة إلى مصر.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه شباب من 33 دولة عربية وإفريقية، إلى توثيق العلاقات بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية بينهم.
أسوان تستقبل وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي على الأنغام النوبية .. صور
أسوان تستقبل وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي على الأنغام النوبية .. صور
أسوان تستقبل وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي على الأنغام النوبية .. صور

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