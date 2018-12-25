منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور

نشرت الفنانة منى زكى عبر خاصية الاستورى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير إنستجرام صورة تجمعها بأولادها، أثناء زياراتهم للأهرامات .



وحاولت منى زكى خلال الصور عدم إظهار وجوه أبنائها بشكل كامل بقدر المستطاع، وقد ظهرت برفقتهم أثناء ركوب الجمل.



يذكر أن آخر أعمال منى زكى هو فيلم من 30 سنة ، الذى شاركت فى بطولته كل من أحمد السقا وشريف منير وميرفيت أمين نور ورجاء الجداوى وصلاح عبد الله وجميلة عوض .