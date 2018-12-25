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فن

منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة منى زكى عبر خاصية الاستورى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير إنستجرام صورة تجمعها بأولادها، أثناء زياراتهم للأهرامات .

وحاولت منى زكى خلال الصور عدم إظهار وجوه أبنائها بشكل كامل بقدر المستطاع، وقد ظهرت برفقتهم أثناء ركوب الجمل.

يذكر أن آخر أعمال منى زكى هو فيلم من 30 سنة ، الذى شاركت فى بطولته كل من أحمد السقا وشريف منير وميرفيت أمين نور ورجاء الجداوى وصلاح عبد الله وجميلة عوض .
منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور
منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور
منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور

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