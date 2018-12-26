حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض إذا أرادت أن تزور المقابر فيجوز لها ولا حرج فى ذلك.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز زيارة المقابر للمرأة فى وجود الحيض؟»، أنه لا مانع من هذا فيجوز للمرأة أن تزور المقابر أثناء فترة الحيض لأن الحيض ليس من الشروط التى تمنع من زيارة القبر فبعض الناس يعتقدون أن المقابر لها قدسية مثل المساجد فالحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد الذى جُعل للعبادة فكأن هذه الفكرة انتقلت لأذهان الناس.



