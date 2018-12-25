شاهد .. البوستر المجمع لأبطال 3 أيام x الساحل

نشر المخرج مجدى الهوارى عبر صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى "انستجرام" البوستر الرسمى لمسرحية 3 أيام x الساحل بوجود كافة الأبطال.



المسرحية يقوم ببطولتها كل من محمد هنيدى ومحمد محمود وبيومى فؤاد وسامى طرابلس ومحسن منصور ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد ثروت وأحمد فتحى.



ومن المقرر عرض المسرحية يوم 10 يناير القادم على أحد المسارح الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.