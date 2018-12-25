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مرأة

من الهندسة لعالم الأزياء.. بهيج حسين مصمم ملابس عرض ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:01 م
بهيج حسين
بهيج حسين
هاجر هانئ
قدم المصمم بهيج حسين، عرض الأزياء الخاص لذوى الاحتياجات الخاصة في احتفالية اليوم العالمي للإعاقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقيم أمس في مركز المنارة بحضور عدد من نجوم مصر ورجال المجتمع.

لمع اسم المصرى بهيج حسين في عالم الأزياء حيث يستوحي تصميماته المختلفة من الروايات التي يقرأها، ومن الأفلام التي يشاهدها، فهو يعشق القراءة والرسم وسماع الموسيقى والطهى.

ولد بهيج فى محافظة الإسكندرية، من أب سوري، وأم مصرية لبنانية، درس في الأكاديمية البحرية قسم الهندسة، إلا أنه سرعان ما استصعب الأمر لعدم حبه للكيمياء، وحول إلى قسم بحرية، وحتى ذلك الحين لم يخطر في باله أنه سيطرق باب عالم الأزياء على الإطلاق.

شارك المصمم المصرى بأزيائه في العديد من الأعمال الدرامية مثل كاريوكا، قلبي دليلي، و غيرهما، فضلا عن تعامله مع الكثير من النجمات مثل غادة عبد الرازق، منة شلبي، منى زكي، رزان، رانيا يوسف.

وكان أول فستان صممه بهيج حسين هو للفنانة سلوي خطاب في مسلسل رأفت الهجان وكان عمره حينها ١٨ عاما، وأقام أول عرض أزياء له وهو في سن الـ18، ثم أقام بعد تخرجه من الجامعة أول دفيليه حقيقي في عام 1997 في الإسكندرية.

ثم أقام المصمم المصرى أول عرض أزياء له في القاهرة في عام 2006، وبعدها انطلق إلى العالمية حيث أقام 3 عروض في بيروت، وعرض في دبي، إيطاليا، والمغرب، إذ شارك في ما يزيد عن 55 عرض أزياء في مصر وخارجها.

وتميزت أزياء بهيج حسين بأنها جمعت بين البساطة والتميز فكلاهما سهل منفرد، لكن الصعب أن تجمع الاثنين معًا فى تصميم واحد، وهو ما برع فيه بهيج، وتصميماته تمنح المرأة الثقة بالنفس والانفتاح على العالم الخارجى.

كما اشتهر أيضا بذوقه المميز والحياكة الراقية التى يعتمدها لتقديم تصميماته، وكذلك بعده عن الأزياء التقليدية، فهو يميل للتصميمات المتجددة وغير المتوقعة لكنها تجذبك إليها.

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