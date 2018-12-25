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رياضة

رئيس الأولمبياد الخاص: اليوم تتويج لمجهوداتنا في الرعاية الصحية للاعبين

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
قال المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري إن اليوم تتويج لكل المجهودات التي بذلت ولازالت في مجال الرعاية الصحية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري، موجهًا الشكر لكل المشاركين في البرامج الصحية سواء كانوا أطباء أو مؤسسات أو شركات راعية.

وأشار "محمود" خلال المؤتمر السنوي الأول للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري اليوم، إلى أنه من خلال هذه المنظومة وقع الكشف الطبي علي أكثر من ألف لاعب ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري في مختلف التخصصات الطبية وتم إجراء مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة مثل العمليات الطبية لتخصصات الأسنان والعيون من خلال مشروع القوافل الطبية الموجهة.

وتابع رئيس الأولمبياد الخاص المصري: "نحن سعداء بالبرامج الصحية فهي تساعد علي رفع الأعباء المالية والمعنوية لأسر أبطالنا"، مطالبًا كل المؤسسات الراعية والطبية والأطباء زيادة الاهتمام بقضية صحة أبطال الأولمبياد الخاص خلال العام القادم في عام 2019.

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