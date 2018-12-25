مؤسسة كوسكواد ترعى البطل الأوليمبي محمد إيهاب

في استجابة سريعة للصرخة التي أطلقها البطل الأوليمبي محمد إيهاب بطل رفع الأثقال المصري، قبل أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي طالب فيها كبرى الشركات ورجال الأعمال برعايته حتى أوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق حلمه في الفوز بميدالية أوليمبية لمصر، قامت مؤسسة كوسكواد التي ترعى الرياضيين في ألعاب الفيزيك وكمال الأجسام و"ستريت وورك أوت" بالتواصل مع البطل المصري محمد إيهاب وتم الإتفاق على رعايته حتى دورة طوكيو الأولمبية 2020.



وأوضح إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت ان استجابة المؤسسة تأتي في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه الشباب المصري والرياضات الفردية المصرية التي لا تجد الرعاية الكافية، من أجل الوصول بها إلى منصات التتويج العالمية، وحرصًا منها على توسيع قاعدة الشباب، الذين يمارسون الرياضة فى مصر.



وأكد أن الرياضة شىء أساسى ومهم فى أى مجتمع أو دولة ناجحة تسعى لترسيخ القيم والمبادئ والمنافسة الشريفة، ومن ثم فهو يسعى دائمًا من أجل مساعدة الشباب على ممارسة الرياضة، وأوضح أنه لا يمكن أن يتجاهل طلب بطل أوليمبي مثل محمد إيهاب أمل مصر في أوليمبياد 2020 وكان لزامًا عليه أن يستجيب سريعًا لرعايته خلال الفترة المقبلة وحتى انطلاق الأولمبياد.



وشدد قرطام على أن الدولة تبذل قصارى جهدها في دعم الرياضة لكنه مقتنع تمامًا بضرورة أن تتسابق مؤسسات المجتمع المدني والشركات الكبرى في رعاية الرياضة لأن من الممكن أن يكون لهذا أثره الإيجابي على الشباب والمجتمع المصري.



وأشار إلى أن الرياضات الفردية هي مستقبل الرياضة في مصر، وهو ما دفعه للتفاعل مع الشباب من أبناء جيله، في ظل إيمانه بدورهم الفعال لأن هذه الفئة هي الأكثر تأثيرًا في المجتمع المصري.



وكشف إسلام قرطام أنه أصر على إنشاء اتحاد ستريت وورك أوت الذي تم اشهاره قبل أيام، في ظل قناعته بأهمية الرياضة وحرصه على توسيع قاعدة الممارسة، خاصة أن هذه اللعبة بسيطة ولا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لممارستها، وشدد على أنه سيظل يدعم الشباب والرياضيين في المرحلة المقبلة.



ويعد الرباع المصري محمد إيهاب واحدا من أفضل الرباعين المصريين، فهو صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016 ، وأول لاعب عربي و إفريقي يصعد على منصة بطولات العالم للكبار ثلاث مرات متتالية عام 2014 ، 2015 ، 2017 ، وحصد أكثر من ١١ ميدالية متنوعة في بطولات العالم لرفع الأثقال.

