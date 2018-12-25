محافظ بني سويف يتابع سير الوحدة الاقتصادية للبدء في المشروعات

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع السكرتير العام اللواء عصام العلقامي سير العمل بالوحدة الاقتصادية، والتي أصدر قرارا بتشكيلها لتختص بوضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل المقومات والإمكانات المتاحة وفقا للبرنامج الدولة التنموي، وفي إطار إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.



وبدأت الوحدة في مباشرة مهامها واختصاصاتها، وتم عقد 5 ورش عمل على مدار 3 أيام بمقر الوحدة بديوان عام المحافظة وبرئاسة السكرتير العام "كمرحلة الأولى لجمع وتدقيق البيانات والمعلومات"، في بعض القطاعات الإقتصادية والتي شملت (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، المرافق والبنية التحتية، قطاع الحرف اليدوية والبنية التحتية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة)، والتي حضر جانبًا منها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، ومسئول مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات Wise والممول من الوكالة الامريكية للتنمية USAID.



وأكد المحافظ أهمية توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمل الوحدة لتحقيق الهدف من إنشائها وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي، وتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها، وتنمية فرص الابتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحقيق هدف قومي وهو زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.



وأوضح السكرتير العام اللواء عصام العلقامي أن المحافظ قد كلفه بمتابعة والإشراف على عمل اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الغرض منها، مشيرا إلى أن الوحدة تعتبر بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة، حيث تتولى الوحدة "بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية "تنسيق كافة برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.



وأشار السكرتير العام إلى أن يجري تنفيذ تكليفات المحافظ لفريق العمل بالوحدة بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الإقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة، وتفعيل منتديات التنمية الإقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، وهو ما تم البدء فيه فعليا " الأسبوع الماضي" الذي شهد عقد 5 ورش في العديد من القطاعات، والتي يتابع نتائجها المحافظ شخصيًا.