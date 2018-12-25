2019 .. عام إتمام مشروعات قومية وتنموية ببني سويف .. افتتاح محور المستشار عدلي منصور .. وإصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية .. صور

2019 يشهد افتتاح مشروعات قومية وتنموية ببني سويف

افتتاح مشروع محور عدلي منصور

افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مستشفى بني سويف

إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إن عام 2018 هو عام التنمية لما شهدته الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة وفي كل المجالات ، والذي يعد استكمالا لسلسلة المشروعات القومية التي تم تنفيذها في الـ 4 سنوات ماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كل القطاعات الخدمية والتنموية وأحدثت نقلة نوعية في مجالات الطرق والكهرباء والاستثمار والصحة والتعليم ، بجانب استعادة مصر لمكانتها المستحقة اقليميا ودوليا.وأضاف المحافظ المستشار هاني عبد الجابر أن بني سويف حظيت بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية التنموية والخدمية ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه البوصلة نحو تنمية الصعيد لينال ما يستحقه من جهود التنمية ، حيث أصبحت بنى سويف محافظة واعدة استثماريا.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في 24 يوليو 2018 محطة كهرباء بني سويف بغياضة الشرقية ، والتي تعمل بقدرة (الطاقة الإنتاجية الكلية ) 4800 ميجا وات ، ويتم تفريغ الطاقة الإنتاجية على كل من ( محطة سمالوط ، توليد بني سويف ،غياضة المنطقة الصناعية ببني سويف ، مغاغة ، أسيوط شرق ) وذلك بتكلفة قدرها (2.050 مليار يورو ) وتعد المحطة، من أكبر ثلاث محطات للكهرباء فى العالم، وتمثل نقلة كبرى فى مجال الكهرباء داخل الجمهورية ، وتساهم المحطة بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، وخاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.وفي خطوة محورية ساهمت في إحداث نقلة متميزة في قطاع الصحة في بني سويف.. افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للمحافظة "في يناير "2018" أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة 80 مليون جنيه ، والتي سبقها افتتاح المرحلة الأولى "في فبراير 2016 " بتكلفة 100 مليون جنيه بالفيديو كونفرانس، ليصل إجمالي أعمال تطوير المرحلتين " التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" إلى 180 مليون جنيه، وذلك بموجب البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة الهندسية ووزارة الصحة لهذا الغرض، بينما سيتم استكمال أعمال التطوير من خلال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وتم البدء في أعمال المرحلة الثالثة ومتوقع النهو في 2019 وذلك بتكلفة إجمالية حتى تاريخه 285 مليون جنيه.كما أشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي افتتح "في زيارته الثانية للمحافظة أغسطس 2018" مجمع العريش الصناعي العملاق الذي يضم ‏3‏ مصانع كبرى للأسمنت تنتج‏20%‏ من إنتاج مصر من الأسمنت‏,‏ حيث يحتوي كل مصنع علي خطى إنتاج بإجمالي 6 خطوط تكفي لإنتاج 11 مليون طن سنويا, بما يزيد علي37 ألف طن يوميا ، ويضم المجمع أيضا 5 مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت علي مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي طاقة إنتاجية 3 ملايين متر مسطح سنويا.وواصل محافظ بني سويف تصريحاته مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي " في الفترة الماضية أيضا " افتتح طريق "بنى سويف / الزعفرانة"، بطول 158 كم وعرض 23 م بتكلفة 500 مليون جنيه ، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والذي يمثل انطلاقة عالمية لربط طرق الجمهورية ،حيث يربط بنى سويف بساحل البحر الأحمر، ويختصر المسافة من 6 ساعات الى 3 ساعات، ويعتبر بوابة بنى سويف على البحر الأحمر ، ويفتح آفاق استثمارية واعدة في كل المجالات حيث يساهم الطريق فى ربط عدة طرق وخلق محاور تنموية بين محافظة بنى سويف والمحافظات الحدودية ويدعم مشروعات التنمية السياحية والصناعية بالمنطقة، ضمن إنشاء وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وربطها على مستوى محافظات مصر باعتبارها من أهم عوامل التنمية.كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية 2017 المرحلة الأولى من الأعمال التكنولوجية بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف والتي تقام على مساحة 50 فدانا شرق النيل ، وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات لإقامة وتنفيذ 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية في كل من: برج العرب بالإسكندرية ، السادات بالمنوفية ،العاشر من رمضان بالشرقية ، أسيوط الجديدة ،أسوان الجديدة ومدينة دمياط.وأشار محافظ بني سويف إلى أن من أهم المشروعات القومية التي بدأت في عام 2018 وتستكمل جهودها في 2019 ، هو مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مرض فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة ، حيث تعد تجربة مصر في هذا المجال رائدة عالميا ، وتقع محافظة بني سويف ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي يجري تنفيذها حاليا حيث تم الكشف على أكثر من 700 ألف مواطن ، بجانب تنفيذ المبادرة بمدراس التعليم الأساسي لمواجهة أمراض الأنيميا والتقدم وسوء التغذية عن الأطفال .كما استعدت المحافظة مبكرًا لتنفيذ المسح السكاني( قبل بدء المرحلة الثانية بشهرين ) في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة" ، حيث تم توفير كافة المتطلبات والتجهيزات والأجهزة والأطقم الطبية لـ 194 نقطة تمركز ، والتي تم تخصيصها لإجراء المسح الشامل على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى قيام المحافظة باعتماد مبلغ 470 ألف جنيه لشراء مستلزمات مكافحة العدوى ، ودعم الوحدات الصحية بالقرى بخطوط تليفونات وانترنت.وصرح المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بأن بني سويف في عام 2019 تنتظر افتتاح حزمة من المشروعات القومية والتنموية التي ستنقل المحافظة إلى قفزات كبيرة في مجالات الخدمات الحيوية والصناعة والاستثمار ، أهمها مشروع محور عدلي منصور ، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور حتى تاريخه حوالي 85 % (حيث زادت نسبة التنفيذ في آخر 3 أشهر ما يقرب من 15% ) ، ويربط المحور الطريق الصحراوي الشرقي بداية من مدخل وصلة طريق بياض العرب بطريق الجيش، مرورًا بنهر النيل، وينتهي فى الجانب الغربي على طريق بنى سويف – دمو المؤدى إلى الطريق الصحراوي الغربي .وأضاف المحافظ أنه خلال 2019 سيتم افتتاح مشروع مبنى ديوان العام المحافظة الجديد والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 125مليون جنيه ، وهو عبارة عن مجمع مركزي كبير للخدمات، سيدعم جهود التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، بجانب أن إعادة مبنى المحافظة في مكانه القديم يرمز الى استعادة الدولة لهيبتها وأنها حولت الخراب الذي تسبب فيه الإرهاب إلى بناء وتنمية ، ويعبر أيضا عن الإصرار والعزيمة والرؤية التي تمتلكها القيادة السياسية والتي تبلورت تحت شعار بناء مستقبل مصر الحديث رغم كل التحديات.وأشار الى أنه من المتوقع أيضا في عام 2019 افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مستشفى بني سويف ، حيث يجري حاليا استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من تطوير المستشفى الذي أضاف للخدمة الصحية بالمحافظة الكثير ، من خلال إدخال أقسام حديثة ونادرة لم تكن متوافرة في المحافظة وفي الصعيد بأكمله ، وأصبحت المحافظة مركزا طبيا هاما على مستوى الصعيد .كما يتم الدفع بمشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية لتنفيذ الحلول النهائية للمشكلة ليتم افتتاحها في 2019 ، حيث يجري التنسيق ببن المحافظة وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة التخطيط لتوفير اعتماد بقيمة 185 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرحلة الثانية ، ووافقت هيئة التنمية الصناعية على إدراج المرحلة الثانية من المشروع في خطة صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية ، وتم ارسال الدراسات الفنية و المقايسات التقديرية التي أعدتها شركة المياه إلى الهيئة وجار المتابعة لوصول الاعتماد خلال الفترة القليلة القادمة.