حكم فرضية ارتداء المرأة المسلمة للنقاب

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس فرضاً فهو عادة من العادات وليس هو التقوى ولا الإيمان.





وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم فرضية النقاب؟»، أن التقوى والإيمان ألا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت أبى بكر (يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر إلا هذا وهذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه) فهذا هو الفرض أن المرأة ترتدى شيئاً يستر جسدها فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين.



