جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة

احتفلت اليوم الثلاثاء كلية الصيدلة بجامعة المنصورة حفل تخرج الدفعة الثانية من برنامج الماجستير المهنى " دكتور الصيدلة فى الصيدلة الإكلينيكية (Pharma D" بقاعة ا.د.إبراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.



فيما حضر هذا الاحتفال كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب جامعة المنصورة ، الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، الدكتورة منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharma d بالكلية ، الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية ، الدكتورة منى راشد ممثل نقابة الصيادلة بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى عدد من عمداء كلية الصيدلة جامعة المنصورة السابقين وعدد من أعضاء هيئة التدريس ببرنامج Pharma D.



ومن ناحيته أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن التصنيف المميز لكلية الصيدلة بالجامعة وفقا لتصنيف شنغهاي شئ مميز يعود للجهد العظيم المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية مشيرا إلى أن تطبيق مستشفيات الجامعة للصيدلة الٱكلينيكية مؤخرا بدرجات متفاوتة وطالب خريجى البرنامج بالتواصل الدائم مع الجامعة.



كما أثنى الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على دخول كلية الصيدلة بالجامعة ضمن أفضل ٣٠٠ كلية على مستوى العالم وفقا لتصنيف شانجهاى مشيدا بالتعاون بين أساتذة الطب والصيدلة بالجامعة فى التدريس ضمن هذا البرنامج. وطالب بتفعيل دور الصيدلى فى كافة الأقسام الإكلينيكية.



كما أشادت الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة بتميز الدراسة بالبرنامج وانتظامها مما يسهم فى رفعة شأن الكلية التى تضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات اختراع وأضافت العنانى أن هذه البرامج المميزة تعد مواكبة لمتطلبات سوق العمل الذى أصبح يتطلبه تعظيم دور الصيدلة الإكلينيكية.



وأكدت الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على أن خريج هذا البرنامج متميز فى مجال الرقابة على الأدوية والقدرة على تقديم العلاج المناسب للمرضى بفضل التعاون بين كل من أساتذة الطب والصيدلة.



وأشار الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharma d بكلية الصيدلة جامعة المنصورة إلى أن هذا البرنامج يتضمن عامين دراسيين العام الأول يتمثل فى دراسة نظرية يتعاون فيها أساتذة الطب والصيدلة فى تدريس عدد من المواد المتعلقة بالصيدلة الإكلينيكية والتثقيف الدوائى ، أما العام الثانى فهو تدريب عملى فى مستشفيات الجامعة فى كافة التخصصات.