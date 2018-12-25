ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
همت الحسينى
احتفلت اليوم الثلاثاء كلية الصيدلة بجامعة المنصورة حفل تخرج الدفعة الثانية من برنامج الماجستير المهنى " دكتور الصيدلة فى الصيدلة الإكلينيكية (Pharma D" بقاعة ا.د.إبراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.

فيما حضر هذا الاحتفال كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب جامعة المنصورة ، الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، الدكتورة منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharma d بالكلية ، الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية ، الدكتورة منى راشد ممثل نقابة الصيادلة بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى عدد من عمداء كلية الصيدلة جامعة المنصورة السابقين وعدد من أعضاء هيئة التدريس ببرنامج Pharma D.

ومن ناحيته أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن التصنيف المميز لكلية الصيدلة بالجامعة وفقا لتصنيف شنغهاي شئ مميز يعود للجهد العظيم المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية مشيرا إلى أن تطبيق مستشفيات الجامعة للصيدلة الٱكلينيكية مؤخرا بدرجات متفاوتة وطالب خريجى البرنامج بالتواصل الدائم مع الجامعة.

كما أثنى الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على دخول كلية الصيدلة بالجامعة ضمن أفضل ٣٠٠ كلية على مستوى العالم وفقا لتصنيف شانجهاى مشيدا بالتعاون بين أساتذة الطب والصيدلة بالجامعة فى التدريس ضمن هذا البرنامج. وطالب بتفعيل دور الصيدلى فى كافة الأقسام الإكلينيكية.

كما أشادت الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة بتميز الدراسة بالبرنامج وانتظامها مما يسهم فى رفعة شأن الكلية التى تضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات اختراع وأضافت العنانى أن هذه البرامج المميزة تعد مواكبة لمتطلبات سوق العمل الذى أصبح يتطلبه تعظيم دور الصيدلة الإكلينيكية.

وأكدت الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على أن خريج هذا البرنامج متميز فى مجال الرقابة على الأدوية والقدرة على تقديم العلاج المناسب للمرضى بفضل التعاون بين كل من أساتذة الطب والصيدلة.

وأشار الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharma d بكلية الصيدلة جامعة المنصورة إلى أن هذا البرنامج يتضمن عامين دراسيين العام الأول يتمثل فى دراسة نظرية يتعاون فيها أساتذة الطب والصيدلة فى تدريس عدد من المواد المتعلقة بالصيدلة الإكلينيكية والتثقيف الدوائى ، أما العام الثانى فهو تدريب عملى فى مستشفيات الجامعة فى كافة التخصصات.
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة
جامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج Pharma D بكلية الصيدلة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم أوروبى لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى

صحيفة زمان: أردوغان يأمر باستخدام العنف للفوز فى الانتخابات

قرار نهائى.. روسيا تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

صراع فى الدورى الممتاز على ضم شبيه محمد صلاح

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

بشرى تستفز محمد رمضان.. من سينتصر في حرب القطة والأسد؟

مقتل وإصابة 24 شخصا في تفجير استهدف وزارة الخارجية الليبية

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا ومخالف للقانون .. فيديو

لو سبت شغلك وقاعد في البيت وعاوز وظيفة.. 11 ألف فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر.. ادخل وشوف

الإعلان عن صفقة القرن بهذا الموعد

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟