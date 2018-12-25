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فن

شيرين عبد الوهاب تحتل المركز السادس بـ نساي خلال 2018.. وتراجع عمرو دياب

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفظت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالمركز السادس على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال عام 2018، بعدما بلغ إجمالي عدد مشاهدات أغاني ألبومها "نساي" 85 مليونًا و510 آلاف و476 مشاهدة.

وجاءت شيرين في المركز السادس على يوتيوب هذا العام، بعد تامر حسني المتصدر بـ 212 مليونا، وإليسا صاحبة المركز الثاني بـ 202 مليون، وعمرو دياب صاحب المركز الثالث بـ 162 مليونا، وفارس كرم صاحب المركز الرابع بـ 106 ملايين، وماجد المهندس المركز الخامس بـ 87 مليونا.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، طرحت ألبومها "نساي" في سوق الـCD، وعبر المتاجر الإلكترونية في أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع عيد ميلادها.

وضم ألبوم "نساي" لـ شيرين عبد الوهاب، 12 أغنية، وهي: "حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي".

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