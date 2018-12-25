محافظ بني سويف: رفع حوالي 100 ألف طن قمامة ومخلفات في 3 شهور

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الجهود والأعمال، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء نتائج لجان المتابعة الميدانية، والجولات والزيارات التي أجراها المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتي شملت كافة مراكز ومدن المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة والوحدات المحلية أظهرت خلال الفترة الماضية أداء قويا وملموسا في ملف النظافة والتجميل، وتحقيق تغير ملموس في هذا القطاع الحيوي، حيث تم رفع 95 ألفا و991 طنا من القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن خلال 3 شهور ماضية ( وتحديدا في الفترة من 15سبتمبر الماضي و حتى 15 ديسمبر الجاري).



وشملت هذه الجهود رفع مخلفات وقمامة من مداخل القرى، ونواتج تطهير الترع و أماكن تجمعات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين العامة والحيوية بالمدن، والمخلفات الصلبة في بعض المناطق والأراضي الفضاء ،بالإضافة إلى رفع 16049 حالة اشغالات ،(اشغالات طريق، باعة جائلين، تعديات علي الأرصفة ، محاضر محلات،إزالة تند، إزالة يفط، إزالة اكشاك ، أخرى)، علاوة على إزالة 548 من الإعلانات التالفة وغير المرخصة تنوعت ما بين (إعلان ثابت على حديد - لافتة من القماش و البلاستيك – إعلان صغير مربوط بالأسلاك ).