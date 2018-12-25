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رياضة

أحمد الجارحي: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بدوري المرتبط للسلة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر أحمد الجارحي مدرب فريق 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في حسم لقب دوري المرتبط للمحترفين، مشيرا إلى أن تحلي اللاعبون بروح الفانلة الحمراء كان سبب التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأشار "الجارحي"، فى تصريحات صحفية، إلى أن اللاعبين نجحوا في تحمل العديد من الضغوط، خاصة بعد أن أصبح الفريق يملك فرصة حسم اللقب قبل مباراة الفريق الأول أمام الإتحاد السكندري، مشيرا الى إن المباراة كانت تحتاج الى شخصية قوية أكثر من الحاجة الى الأمور الفنية ، وهو ما تحلى به اللاعبون، خاصة بعد التأخر في الفترات الأولى من المباراة.

وأضاف أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية نتيجة تلاحم المباريات، ورغبة الفريق في الفوز بالبطولة، مشيرا إلى أن الفريق سوف يطوي صفحة البطولة ويبدأ من الغد في التركيز من أجل الحصول على مزيد من البطولات بالفترة القادمة.

وحرص مدرب الفريق على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة لمساندته للفريق ولقطاع كرة السلة بشكل عام، كما وجه الشكر الى اللاعبين على المجهود البدني والعصبي المبذول، معبرا عن فخره الشديد بتدريب هذه المجموعة، وأكد أنهم سوف يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

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