آخر كلمات الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده .. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو لآخر ما قاله الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده.



وأشارت "روسيا اليوم"، إلي أن المصور الصحفي "الرزاق زرقي"، قد لقي مصرعه مساء أمس الاثنين، بعد أن أقدم على سكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه.



وأوضحت أنه قبل أن يقدم على حرق نفسه، نشر الصحفي التونسي مقطع فيديو وجه فيه رسالة للعاطلين عن العمل.



وأضافت أن "الرزاق زرقي"، قال إنه يقوم بثورة لوحده، مشيرا في كلماته إلى أنه سيضرم النار في جسده، مؤكدا أنه ملّ من الوعود الزائفة بالتشغيل بعد 8 سنوات من الثورة.



