هاآرتس تكشف كواليس قرار نتنياهو بالدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل

أثار قرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بحل الكنيست العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرغب في إجراء انتخابات مبكرة، بدلا من الاستمرار في العمل مع الائتلاف الحكومي الحالي والذي يوصف بائتلاف ضعيف لأنه صاحب 61 مقعدا من أصل 120 هي إجمالي عدد مقاعد الكنيست، بعد انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست، أفيجدور ليبرمان، من الائتلاف.



الموعد القانوني للانتخابات الإسرائيلية، كان شهر نوفمبر 2019 لكن نتيجة الوضع السياسي والأمني في إسرائيل والصراع على استغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية حزبية وفردية، خلق مجموعة من الدوافع والأسباب التي قد تكون دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المضي قدما في تقديم موعد الانتخابات الى التاسع من شهر ابريل المقبل.



وتطرقت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى مجموعة من الأسباب التي تقف وراء استعجال نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة قائلة إن نتنياهو لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، منذ عودته للسلطة قبل 9 سنوات، لافتة إلى أن نتنياهو يعتبر أن الانتخابات المقبلة بمثابة استفتاء حول أحقية استمراره في منصبه ومدى ثقة المواطنين فيه بالرغم من تهم الفساد التي تلاحقه مع زوجته سارة، خاصة في ظل الإحراج الذي تعرض له بعد انسحاب ليبرمان من الائتلاف بزعم أن إسرائيل خضعت لحركة حماس في جولات التصعيد الأخيرة.



السبب الثاني من وجهة نظر الصحيفة الإسرائيلية هو أن التعجيل بالانتخابات ستجعل فكرة اتفاق احزاب المعارضة على مرشح واحد ضد نتنياهو أمرا صعب، لا سيما وأن الساحة الإسرائيلية تستعد لاستقبال شخصيات ذات خلفية عسكرية لها ثقلها ولها شعبيتها هناك من أمثال وزير الجيش السابق، موشيه بوجي يعالون.



واعتبرت الصحيفة أن قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو كانت من الأسباب التي دفعته لتقديم موعد الانتخابات، لافتة إلى أن تقديم موعد الانتخابات سيجعل المدعي العام الإسرائيلي مرتبكا بشأن ما يجب القيام حيال قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو، وعلى الرغم من أن وزارة العدل الإسرائيلية أكدت أن التحقيقات في قضايا الفساد مستمرة، إلا أن المدعي العام الإسرائيلي قد يواجه هجوما من الحزب الأكبر في إسرائيل "الليكود" واتهامات بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات.



وعلى الرغم من الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم والذي كان أحد أسباب انهيار الائتلاف، إلا أن نتنياهو قال في تصريحات صحفية إن الائتلاف الحالي هو النواة التي سيقوم الائتلاف اليميني الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة.



وحاول نتنياهو التأكيد على ما اعتبره انجازات حققتها حكومته، وقال إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن بالمتانة والقوة التي عليها اليوم مع ادارة ترامب، مستغلا قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما عبرت عنه الصحيفة "هاآرتس" باعتقادها أن وعد البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب بإطلاق "صفقة القرن" قريبا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يعتبر من الأسباب الرئيسية التي دفعت نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات، حيث سيعمل نتنياهو على استغلال الانتخابات المبكرة ليطلب من الإدارة الأمريكية تأجيل إطلاق هذه الخطة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الخط المميز لسياسات نتنياهو التي تتضمن المماطلة والتسويف في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.



ورغم من ظهور احتجاجات السترات الصفراء في إسرائيل، والحملة التي حملت عنوان "لن ندفع ليزدادوا ثراء" والتي ناهضت ارتفاع الأسعار في إسرائيل ودعت إلى استقالة نتنياهو، إلا أن "هاآرتس" رأت أن نتنياهو ينعم باقتصاد جيد خصوصا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ومعدل البطالة والحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن إجراء انتخابات مبكرة، سيجعل الأرقام الاقتصادية في صالح حملته الانتخابية.



وشهد الائتلاف الإسرائيلي الأخير أنواعا من الابتزاز السياسي مارستها الاحزاب الصغيرة على الليكود وبقية شركائه في الائتلاف، تمثلت في حصول موشيه كحلون رئيس حزب كولانو، على منصب وزير المالية، ووصول أفيجدور ليبرمان على منصب وزير الدفاع، رغم خلفيته المتشددة جدا، الأمر الذي كان سيصعب على نتنياهو مثلا المضي قدما في التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى ابتزاز الحكومة الإسرائيلية من أجل صرف المزيد من المخصصات للتعليم الحريدي. كل تلك الأسباب جعلت نتنياهو غير قادر على ما وصفته الصحيفة بتحديث بيئة العمل، الذي وعد نتنياهو بالاستمرار في تنفيذ حال فوزه بالانتخابات المقبلة. ولذلك، قد يسعى نتنياهو إلى التحالف مع شركاء أكثر اعتدالا ووسطية بعد الانتخابات المقبلة.