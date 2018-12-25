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فن

بونيو على جرف البحر في السفارة اليابانية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:28 م
صورة من الفيلم الياباني
صورة من الفيلم الياباني
محمود نوفل
أعلن مركز الإعلام والثقافة التابع لسفارة اليابان بالقاهرة عن عرض فيلم لمخرج الأنيمي الشهير هاياو ميازاكي ضمن البرنامج السينمائي لشهـر يناير وذلك في السابع عشر من الشهر القادم.

وذكر المركز في دعوته أن الفيلم بعنوان بونيو على جرف البحر حيث سيتم عرضه في تمام السادسة مساءا بمقر سفارة اليابان بالقاهرة، مشيرا إلي أن الفيلم مترجم فقط باللغة الإنجليزية حيث سيكون الدخول مجانًا.

وبيًن المركز أن الفيلم يحكي عن مقابلة سمكة ذهبية طفلًا بشريًا يدعى "سوسكي" أثناء رحلة محظورة لاستكشاف العالم فوق سطح البحر، حيث يقوم الطفل بتسميتها "بونيو" والتي تتطلع لأن تصبح من البشر، وكلما ازدادت صداقتها مع سوسكي كلما اقتربت هيئتها أكثر لهيئة البشر حيث يقوم والد بونيو "فوجيموتو"بإعادتها إلى مملكة المحيط، ولكن رغبة بونيو في الحياة فوق السطح قوية جدًا فتقوم بالهروب، وأثناء هروبها تقوم بسكب مجموعة من الإلكسيرات السحرية والتي تعرض قرية سوسكي للخطر.

وشدد المركز علي ضرورة إبلاغ المركز بالإسم والجهة وعنوان البريد الإليكتروني باللغة الإنجليزية لمن يريد الحضور وذلك من الآن وحتي السادس عشر من يناير عن طريق التسجيل عبر البريد الإليكتروني [email protected] أو من خلال الرابط التالي https://goo.gl/cnZw6d

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