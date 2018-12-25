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أصل الحكاية

بشرى تستفز محمد رمضان.. من سينتصر في حرب القطة والأسد؟

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:25 م
بشرى ومحمد رمضان
بشرى ومحمد رمضان
أحمد سالم
كل ردود الفنانين على كليبات محمد رمضان كانت دبلوماسية إلى حد ما، حتى الوقت الذي جاءت فيه الفنانة بشرى لترد بطريقتها على كلييب "نمبر 1" و"ملك الغابة" لمحمد رمضان.

كليبات رمضان بررها بأنها رد على كل من شكك في موهبته وهاجمه في بداياته ووقف أمام طريق تفوقه للوصول إلى حالة النجومية التي عليها الآن.

بحسب كل الآراء الفنية، لم يكن رمضان محقا في إنتاج كليب غنائي مخصوص لاستعراض عضلاته الفنية وشعبيته بين الجماهير، خاصة أن كل من هم على طريق الوصول إلى النجومية في الوسط الفني يتعرض إلى مضايقات وإحباطات كثيرة، وبالتالي فإن رمضان لم يكن استثناء.

بشرى جاءت كلماتها مباشرة كالسهم في وجه الفنان الذي اعتبرته مغرورا، فقالت في كلمات الأغنية "لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين.. كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي، ده محصلش رقم 70، ملك الغابة لدغته كوبرا، أسدك يابا هبشته قطة”.

الكلمات تتخذ من طريقة وأسلوب محمد رمضان وسيلة للرد عليه، بالإشارة إلى كليب ملك الغابة بعبارة "أسدك يابا هبشته قطة"، كذلك استخدام عبارة " ده محصلش رقم 70" لتفنيد ادعاء رمضان بأنه رقم 1.

الفيديو أحدث ضجة بين المشاهدين الذين سخروا من طريقته في الهجوم على رمضان، بينما أبدى الجميع رغبتهم في انتظار رد محمد رمضان.

خالد عليش اعتبر أنها دعاية مجانية زائدة لمحمد رمضان، فكتب على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “محمد رمضان كان مستحيل يلاقي طريقة يكسب بيها تعاطف الجمهور أحسن من كليب بشرى الجديد”.

بينما علقت بشرى نفسها على الكليب بأنها استخدمت طريقة متبعة عالميا في الهجوم باستخدام الفن كما أنها تنتظر رد رمضان.

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